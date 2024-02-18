الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لإمبولى فى مواجهة فيرونتينا

أعلن ديفيد نيكولا المدير الفنى لفريق إمبولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيرونتينا، وذلك بعد قليل على ملعب "كارلو كاستيلاني"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق إمبولى كالتالى:

حراسة المرمى: إليا كابريل.

خط الدفاع: أدريان إسمالي، سيباستيان فالوكيويتش، سبيستيان لوبيرتو، ليبيراتو كاكيسي.

خط الوسط: ألبيرتو غراسي، يوسف مالح، سيمون زوركوفسكي.

خط الهجوم: البيرتو شيري، إيمانويل جياسي، نيكولو كامبياغي.



ويحتل فريق فيرونتينا المركز السابع برصيد 37 نقطة، بينما يقع فريق إمبولى فى المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة بالدورى الإيطالى.