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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على مشروع قرار ضد أي اعتراف أحادي الجانب بفلسطين

نتنياهو
نتنياهو
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاحد، أن الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار اقترحه جانتس و نتنياهو ضد أي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية

وعقد اجتماع مؤخراً بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكى اتونى بلينكن فى القدس، ورد أن نتنياهو أصدر تحذيراً صارخاً بشأن الاعتراف الأمريكى المحتمل بالدولة الفلسطينية.

وتخشى إدارة نتنياهو بشكل خاص احتمال حدوث تحول فى السياسة الأمريكية، على نحو قد يخرج عن عقود من الدعم الأمريكى لإقامة دولة فلسطينية فقط نتيجة للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

جانتس و نتنياهو الدولة الفلسطينية اتونى بلينكن