مدير أمن القليوبية يعتمد حركة محدودة لضباط مباحث المديرية

اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اليوم الأحد، حركة محدودة لضباط مباحث المديرية.

وشملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، نقل المقدم مصطفى دياب رئيسا لمركز شرطة طوخ، والمقدم محمد حجاج رئيسا لمباحث شبرا الخيمة ثان، والمقدم محمد شديد رئيسا مباحث الخصوص، والمقدم محمد خليفة رئيسا لمباحث مركز الخانكة، والمقدم أحمد عبدالجليل رئيسا لمباحث مركز قليوب، والمقدم مصطفى كامل رئيسا لمباحث قسم قها.

كما جرى البقاء على المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر والمقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها، والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم اول العبور، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور.