رئيس جامعة عين شمس يفتتح  البرنامج التدريبي "تطوير مهارات المحامين"

افتتح محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة البرنامج التدريبي "تطوير مهارات المحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية" والذي يعقده مركز الدراسات القانونية لعدد ٧٧ محامي على مدار ٦٥ ساعة تدريبية.

ورحب رئيس جامعة عين شمس بالحضور مثمنا الدور الفعال الذي تقدمه كلية الحقوق مؤكدا على أهمية تطوير العامل البشري إلى جانب تطوير البنيه التحتيه للجامعة والمباني الجديدة فمن هذا المنطلق جاءت فكرة إعداد الدورات التدريبية في عدد من المجالات بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفه من خلال اعداد حزمة من البرامج لتطوير البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس.

كما وجه بعمل استطلاع رأي من السادة المتدربين لما يحتاجون اليه من برامج تدريبية لتقوم الجامعة بتوفيرها في المستقبل القريب.

واشارت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة ان مثل هذه الدورات هي بدايه لسلسه قويه من البرامج التدريبية لثقل خبرات السادة العاملين متمنية التوفيق لكل السادة المتدربين .

و رحب محمد صافي عميد كلية الحقوق بالسادة الحضور مقدما خالص الشكر والتقدير لاداره الجامعة وعلى راسها اد محمد ضياء زين العابدين لدعمه المتواصل لكليه الحقوق وقناعته لأهميه الدور الذي تلعبه الكليه ورغبته القويه في تطوير آليات العمل في كل مؤسسات الجامعة وهو ما يتحقق اليوم لأعضاء الشئون القانونيه سواء بالادارة العامة للشئون القانونية او بكليات الجامعة المختلفة حيث انهم المنوطين بالدفاع عن الجامعة أمام الهيئات القانونيه و ابرام العقود القانونيه كذلك التحقيقات ومجالس التأديب من خلال الاستعانه بنخبه من اساتذه الكليه و نخبه من أعضاء الهيئات القضائية لتقديم هذا البرنامج التدريبي لكي يؤتي ثماره التي أُعد لها.

ويتناول البرنامج التدريبي أركان القرار الإداري ،النظام القانوني لصحة وبطلان القرارات الإدارية و انعدامها ، أنواع القرارات الإدارية ،نفاذ القرار الإداري ،تنفيذ القرار الإداري ،إشكاليات التنفيذ الجبري وتطبيقاته بالاضافة الى وقف تنفيذ القرار الإداري ،الجوانب القانونية للتظلم من القرارات الإدارية ،الجوانب العملية للتظلم من القرارات الإدارية ويلقي المحاضرات رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بالكلية ، ريمون ماهر وكيل عام أول هيئة النيابة الإدارية

كما يتناول البرنامج ايضا التعيين في الوظيفة العامة ،حقوق الموظف العام ( الحقوق المالية - الإجازات) ، واجبات الموظف العام ، أوضاع الموظفين أثناء حياتهم الوظيفية ( الندب - الإعارة - النقل) ،انتهاء خدمة الموظف العام : التقاعد - الوفاة - الاستقالة ، انتهاء خدمة الموظف العام بسب الخطأ الوظيفي (التأديب) ،أصول التحقيق الإداري وإجراءاته ومهاراته ، مهارات رفع الدعاوى الإدارية ،المنازعات الإدارية وخطط الدفاع

التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني ،شروط العقد الإداري،أنواع العقود الإدارية ،وسائل وطرق اختيار الإدارة للمتعاقد ،تنفيذ العقد الإدارية ، مزايا الإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري ويحاضر بها د كريم ولي الدين مدرس القانون العام بالكلية منى رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بالكلية و سها السعدني رئيس نيابة إدارية هيئة النيابة الإدارية ، رمزي الشاعر و محمد سعيد أمين أستاذ القانون العام بالكلية ، عمرو توفيق علام نائب رئيس هيئة الدعوى التأديبية بشبين الكوم

ويضم البرنامج ايضا إنهاء العقد الإداري ،الاختصاص القضائي بالفصل في منازعات العقود الإدارية ،التحكيم في منازعات العقود الإدارية أهمية الاتفاقيات الدولية وأنواعها وقيمتها القانونية ،الوسائل البديلة لفض المنازعات مهارات صياغة الاتفاقيات الدولية ،اهم المصطلحات القانونية الإنجليزية في مجال إعداد الاتفاقيات الدولية اهم المصطلحات القانونية الإنجليزية في مجال صياغة العقود اهم المصطلحات القانونية الإنجليزية في مجال المفاوضات ، تدريب عملي حول خطوات طرح المناقصة ،محاكاة لخطوات ترسية المناقصة ،قضية افتراضية حول حق الإدارة في تغيير بنود العقد بعد الترسية

ويحاضر بها محمد الشهاوي رئيس الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالقاهرة وإبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بالكلية و فاطمة جلال شهاب أستاذ مساعد بقسم القانون المدنى بالكلية و خيري محمد شعبان مجلس الدولة