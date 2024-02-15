كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، بتسليم شهادات اجتياز برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، والذي استمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع ضمن المرحلة الثانية بمحافظة مطروح بعدد 61 سيدة من العاملين بعدد من الجهات بمطروح.

وأوضح “شعيب” أنه تم اختتام فعاليات تدريب برنامج المرأة تقود بمطروح والذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بقاعات مكتبة مصر العامة بمطروح، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية.

وأشاد محافظ مطروح بفعاليات البرنامج لرفع كفاءة وتدريب المشاركات وتأهيلهن بمزيد من الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة بما يعمل على خلق مزيد من الكوادر النسائية بالقطاعات التنموية والخدمية المختلفة ومواكبة جهود التنمية والارتقاء بالمستوى الوظيفي بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء والعمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على جهودها وما يبذل من تطوير في منظومة التدريب وبما يواكب جهود الدولة المصرية والاهتمام الكبير بالمرأة المصرية وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا مع تولى العديدات منهن للمناصب القيادية، من وزيرات ونائبات بالمجالس النيابية ونائبات للوزراء والمحافظين وقاضيات ووكلاء نيابة وغيرها من المناصب القيادية، متمنيا لجميع المتدربات التوفيق وموجها بأهمية تحقيق أقصى استفادة من البرنامج وما يهدف إليه في الحياه العملية الوظيفية.

وأشار شعيب إلى أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات، وذلك من خلال التدريب على المهارات المختلفة ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة مع تبادل الخبرات.

نائب محافظ مطروح تشهد ختام المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

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