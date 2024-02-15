رئيس جامعة جنوب الوادى يلتقى بفريق ميكنة الخدمات الإلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية

عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، اجتماعا مع الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور محمود عبد العال نائب مدير المستشفيات الجامعية، وشوقي أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

استمع رئيس الجامعة خلال الاجتماع الى شرح مفصل من الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات عن كيفيه العمل بنظام الميكنة واليه الحجز الالكتروني في العيادات الخارجية.

ووجه بسرعة استكمال تطبيق منظومه الحجز المسبق في العيادات الخارجية وأكد أن ميكنة الخدمات المقدمه للجمهور والمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الجامعة في تدعيم حقوق المواطن ورعايته، لدعم نظام الميكنة الذي يوفر الوقت والجهد ويساهم في تقديم خدمه طبية لأكبر قدر من المترددين على مستشفيات جامعة جنوب الوادي.

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