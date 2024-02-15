خبير عسكري: هجمات إسرائيل على جنوب لبنان تزداد عمقاً

قال العميد يوسف الجدم، خبير عسكري واستراتيجي، إنَّ القوات الإسرائيلية لا تراعي إن كانت هناك بناية أو تواجد للمدنيين بغزة أو أي منطقة يقصفونها، بذريعة تواجد مسؤولين أو قيادات من حزب الله أو حماس بالبناية المستهدف قصفها.

وأضاف «الجدم»، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أنَّ الكثير من الهجمات الإسرائيلية على المواقع المدنية لملاحقة المسؤولين او القيادات بالمقاومة، تفشل في تحقيق أهدافها، مقابل أرواح تزهق لعائلات بأكملها.

وتابع الخبير العسكري: «في الوقت الحالي هناك استهداف لعمق أكبر نسبياً من قوات الاحتلال التي تشن هجمات على جنوب لبنان، وذلك عند المقارنة مع بداية التوترات، لتطول الهجمات ضواحي ببيروت».

واستطرد: «توسيع إسرائيل لأهدافها يقابله توسع نسبي لحزب الله ولكن ليس بنفس الحجم والقوة لعدم امتلاكه نفس الإمكانات، وقوات الاحتلال تحاول الوصول للهدف أينما وجد».