كولر: مواجهة شباب بلوزداد صعبة والأهلي هدفه الفوز دائما

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لمباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا، والمؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أن الأهلي هدفه الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث.
واكد كولر خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: سبق أن تم مواجهة شباب بلوزداد في القاهرة، ونعلم أنه منافس شرس، والمباراة ستكون صعبة، وتحتاج إلى تركيز شديد من جميع اللاعبين، لاسيما أن الفريق الجزائري يلعب على أرضه وسيدعمه جمهوره بكثافة.
وأضاف المدير الفني، أن الأهلي لا يعاني من أي صعوبات على الجانب البدني، لافتا إلى أن اللاعبين الدوليين خاضوا مباريات قوية في أمم إفريقيا، وانتظموا في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب، وهدفي الحفاظ على طريقة لعب الأهلي وأسلوبه خلال المباراة.
وشدد مارسيل كولر على أنه متواجد مع الأهلي منذ عام ونصف، ويدرك تمامًا مدى صعوبة المباريات مع الأندية الجزائرية، ومباراة الغد أمام بلوزداد ستكون صعبة، كما أدرك أن أي فريق يواجه الأهلي يحاول أن يظهر أفضل ما لديه؛ لأنه يلعب أمام بطل القارة وهذا قدر الأهلي.
وتابع المدير الفني أن قائمة الأهلي تزخر بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة يجيدون التعامل مع كل هذه الضغوط، وهؤلاء اللاعبون قادرون على تقديم مباراة تليق بالأهلي وحصد النقاط الثلاث أمام بطل الجزائر، خاصة أن فرق المجموعة أصبحت متقاربة وأي نقطة حاليا لها حسابات كثيرة، لهذا سوف نسعى بقوة لتحقيق الفوز.
وأوضح كولر أن الأهلي لديه قائمة كبيرة وجميع اللاعبين على مستوى واحد، ولديه الثقة في لاعبيه، خاصة أن الجميع يشارك مع الفريق، مشددا في الوقت نفسه على أن الغيابات والإصابات واردة وجزء من كرة القدم، والجهاز الفني يعرف كيف يتعامل مع هذه الغيابات.
وأشار المدير الفني إلى أن مصطفى أبو الخير لاعب شاب وشارك في تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أسابيع تخللها تواجده في معسكر الإمارات وتم ضمه للقائمة المتواجدة في الجزائر لاكتساب الخبرات ومن الوارد أن يشارك في أي وقت.
كما أكد أن الجهاز الفني يتابع أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، ويقدم أداء رائعًا، لافتًا إلى أن الهدف من إعارة اللاعب هو المشاركة والاحتكاك، وأنهم يتابعونه جيدا وسعداء بما يقدمه إلى الآن.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بينما يمتلك فريق شباب بلوزداد الجزائري 4 نقاط.