العالم يقرأ.. "بيت اللهب والظل" للكاتبة سارة جيه ماس الأكثر مبيعًأ

تحرص جريدة "البوابة نيوز" على تقديم لمتابعيها ما يقرأه العالم الآن، حيث احتل إصدار "بيت اللهب والظل" للكاتبة سارة جيه ماس، والذي جاء بعنوانHouse of Flame and Shadow، قائمة الكتب الأكثر مبيعًا عن الكتب الأكثر قراءة هذا الأسبوع، وذلك حسبما اعلنت صحيفة نيويورك تايمز.

وتتضمن قائمة الأكثر مبيعا، الكتب العشر الأول بأمازون، سواء كانت الخيالية أو الواقعية؛ والكتب الأكثر مبيعًا على منصة Indie.

سارة جيه ماس من مواليد فيلادلفيا بنيويورك، وهي الكاتبة الأولى في نيويورك تايمز، والمؤلفة الأكثر مبيعًا عالميًالسلسلة Crescent City، وA Court of Thorns and Roses، وThe Throne of Glass، بيعت من كتبها أكثر من اثني عشر مليون نسخة، وتم نشرها بسبع وثلاثين لغة.

يشار الى أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، تنشر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة كل اسبوع، وتتنوع الكتب ما بين كتب سياسية وخيالية، وأخرى تعتمد على عنصرى الإثارة والتشويق.