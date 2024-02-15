التصنيف العالمى للمنتخبات.. مصر تتراجع والأرجنتين تحافظ على صدارتها

أحتفظت المنتخبات الكبرى بمراكزها فى التصنيف الشهرى الذى أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن يناير 2024.

وظلت المنتخبات العشرة الأوائل فى مراكزها كما هى، والتى جاء كالتالى:

1- منتخب الأرجنتين - الفائز بلقب كأس العالم الأخيرة.

2- فرنسا - وصيف كأس العالم.

3- إنجلترا .

4- بلجيكا .

5- البرازيل .

6- هولندا .

7- البرتغال .

8- إسبانيا .

9- إيطاليا .

10- كرواتيا .

بينما جاءت لتنصيف الإفريقى كالتالى:

1- منتخب المغرب - 12 عالمياً .

2- منتخب السنغال - 17 عالمياً.

3- منتخب نيجيريا - 28 عالمياً، بعد أن قفز 14 مركزا للأمام.



بينما تراجع تصنيف منتخب مصر 3 مراكز للخلف، ليتواجد في المركز 36.

وبعد التتويج بكان 2023، قفز منتخب كوت ديفوار 10 مراكز للأمام ليحتل المركز 39.

وشهد التنصيف تراجه منتخبا تونس والجزائر للمركزين 41 و43 على التوالي.

وفى أسيا قفز منتخب قطر، المتوج بكأس أمم آسيا 21 مركز ليحتل المركز 37 عالميا والخامس آسيويا، بعد كل من اليابان 18، وإيران 20، وكوريا الجنوبية 22، وأستراليا 23.

وتواجد منتخب الأردن وصيف كأس أمم آسيا بين العشرة الأوائل على المستوى الآسيوي بعدما قفز 17 خطوة للأمام ليحتل المركز 70 عالميا.

وتحرك منتخب العراق 4 خطوات ليتواجد في المركز 59 يسبقه المنتخب السعودي في المركز 53 بعدما قفز ثلاث خطوات.

في المقابل تراجع منتخب الإمارات 5 خطوات ليحتل المركز 69 عالميا والتاسع آسيويا، كما تراجع منتخب عمان 6 مراكز ليحتل المركز 80 عالميًا والحادي عشر آسيويًا.