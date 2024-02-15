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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السيسي ودا سيلفا يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس البرازيل
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

ووقع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة لوسيانا بابروسا وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار على اتفاقية للتعاون فيما يخص العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ووقع السيد مرزوق القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونظيره البرازيلي باولينو فرانكو سفير البرازيل بالقاهرة على بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية البرازيل الاتحادية لتصدير اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

العلوم والتكنولوجيا سفير البرازيل بالقاهرة التعليم العالي والبحث العلمي استصلاح الأراضي