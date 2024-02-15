تفاصيل اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين مصر والبرازيل

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا مراسم التوقيع على عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وجاءت اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم:

مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ووزارة التكنولوجيا البرازيلية.

برتوكول تعاون بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الزراعة البرازيلية بشأن اللحوم البرازيلية.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس البرازيل بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقي السلامين الجمهوريين لمصر والبرازيل كما صافح الرئيسين حرس الشرف

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.