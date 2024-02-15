قصة بناء قلعة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف عليها

شيدت قلعة صلاح بمدينة القاهرة، فوق جبل المقطم في موضع كان يعرف بقبة الهواء، وبناها القائد صلاح الدين الأيوبي لحماية القاهرة، وأصبحت منزلا له لذلك نسبت إليه، وأسند بنائها الى بهاء الدين قراقوش، وقد قسمت القلعة إلى قسمين رئيسيين، القسم الشمالي ويعرف بــ"الحصن" ويستخدم كحامية عسكرية، فتحيط به الأسوار من الاتجاهين الشمالي والشرقي،

ويضم الحصن أبراجا علي شكل مربع واخري علي شكل مستدير، الأولى بنيت في عهد صلاح الدين والثانية بناها العادل، وتم تخصيص القسم الجنوبي الغربي من القلعة لقصر الحكم ومقر لإقامة الوالي.

وتقع قلعة صلاح الدين الأيوبي في الحي الذي يعرف باسمها "القلعة"، وهو من مناطق قسم الخليفة بمدينة القاهرة .

ولقد كان السلطان الناصر صلاح الدين أول من فكر ببناء القلعة فى عام 572 هـجري الموافق 1176 ميلادي، وأقام على عمارتها الأمير بهاء الدين قراقوش فشرع في بنائها، ويقع الباب المدرج في الضلع الغربي للقلعة، وفوقه كتابة تشير إلي بناء هذه القلعة.

و حفر صلاح الدين في القلعة بئرا لسقاية الجيش وسكان القلعة ، تحسبا لمنع الماء عنها عند حصارها.

وهي أعجب ما تم من أعمال لأن البئر محفور في الصخر بعمق 90 متر من مستوي أرض القلعة، وهذا يتطلب جهد كبير في ذلك الوقت.

موقع القلعة الاستراتيجي

تقع قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة بموقعه استراتيجي من الدرجة الأولى بما يوفره هذا الموقع من أهمية دفاعية لأنه يسيطر على مدينتي القاهرة والفسطاط، كما أنه يشكل حاجزاً طبيعياً مرتفعاً بين المدينتين، كما أنه بهذا الموقع يمكن توفير الاتصال بين القلعة والمدينة في حالة الحصار كما أنها سوف تصبح المعقل الأخير للاعتصام بها في حالة إذا ما سقطت المدينة بيد العدو.

أحداث تاريخية مرت بها القلعة

شهدت القلعة الكثير والعديد من الأحداث التاريخية حيث شهدت أسوارها أحداث تاريخية مختلفة خلال العصور الأيوبية والمملوكية.

ولكن حالت وفاة الملك صلاح الدين دون اكماله لتشييدها في حياته، فأتم بنائها السلطان الكامل بن العادل، وكان أول من سكنها هو الملك الكامل واتخذها دارا"، وعقب تولى محمد علي باشا حكم مصر أعاد لقلعة صلاح الدين ازدهارها.