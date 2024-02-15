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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الأحد.. ضي الزمالك يفتتح المعرض الاستعادي للفنان عبدالوهاب عبدالمحسن

احدى لوحات المعرض
احدى لوحات المعرض
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  يشهد جاليري ضى الزمالك، يوم الأحد المقبل ١٨ فبراير، حدثا تشكيليا هاما وهو افتتاح المعرض الاستعادي “دوران الفصول.. 50 سنة فن”،  للفنان الكبير الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، ويقدم فيه الفنان أكثر من مائتي لوحة في التصوير والجرافيك إضافة الي بعض الأعمال المفاهيمية .

وعن تجربته قال الناقد هشام قنديل رئيس مجلس ادارة جاليرى ضى: " ينفذ عبد الوهاب عبد المحسن لوحاته بطريقة الحفر البارز على الخشب wood cut. وعلى الرغم من الآفاق الفنية الضيقة لهذه الطريقة، إلا إنه استطاع باستيعابه وهضمه المستمرين لأساليب الجرافيك الحديثة والمختلفة أن يوسع هذه الآفاق فى صيغ وتراكيب تشكيلية خاصة، تتجاوز لغة الحفر نفسه، وتحرر الخامة والأدوات من الأسر التقليدى".

  فيما قال الفنان والناقد محمد كمال:" يعيش عبد الوهاب عبد المحسن فى منطقة البرلس ( نون ) تلك اللؤلؤة فى الأسطورة المصرية القديمة التى نبتت فيها زهرة اللوتس هذا الطقس روحى الطابع دفعه نحو الآلية الشرقية فى الأداء على اللوح الخشبى، حيث كشطات السكين المتتابعة التى تقترب فى عنفوانها من ضربات الفأس فى أرض طينية رطبة ليخرج الخط بتخانات متنوعة وانفعالات نظامية تؤدى إلى إنشطارات نورانية على السطح، يؤكد ذلك اختفاء الجسد البشرى من حيز المشهد واستبداله بتلك الانسكابات الرغوية البيضاء على البقع السوداء" .

واضاف: " هذه الغنائية الصوفية هى التى تميز عبد الوهاب عبد المحسن منذ بداياته مع الجسد الأنثوى، وفى هذه الأعمال يؤكد تلك المفاهيم باستدعاء نسائم الروح وإذابة الجسد بإعادته إلى سيرته الأولى من ماء وتراب كاثنين من عناصر القوى الكونية الخمسة، اضافه الى النار والمعدن والخشب كوسيط طباعى عند الفنان".

يُعد عبدالوهاب عبدالمحسن واحدا من أهم الجرافيكيين العرب وفاز بالعديد من الجوائز الدولية في هذا المجال ولعل اهمها جائزة بينالي الإسكندرية وجائزة ترينالي القاهرة وشارك عبدالوهاب عبدالمحسن في مئات المعارض المحلية والدولية واقام العديد من المعارض الشخصية في مختلف بلدان العالم.

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الفنان عبد الوهاب عبد المحسن جاليري ضي الزمالك الناقد هشام قنديل دوران الفصول فن تشكيلي اخبار الثقافة