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الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس الأساقفة يستقبل وزير الصناعة الأسبق في زيارة للمركز المسيحي الإسلامي

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
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استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، بحضور الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي، وذلك في مقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك. 

تعرف الدكتور إبراهيم فوزي خلال زيارتهِ للمركز المسيحي الإسلامي على أنشطته، إذ أعرب عن فخره بما يصنعهُ المركز من مبادرات في مجال حوار الأديان. 

وفي ختام زيارتهِ للمركز أهدى كتابهُ "وصف مصر" لرئيس الأساقفة سامي فوزي ورئيس الأساقفة الشرفي منير حنا، معربًا عن سعادتهِ باللقاء المثمر. 

الجدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو ٢٠٢٢ في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.

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