حزب الجيل: زيارة الرئيس التركي للقاهرة نقطة تحول فارقة في تاريخ المنطقة

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تاريخية، وجاءت في توقيت دقيق وبالغ الأهمية، موضحا أن تلك الزيارة ليست بروتوكول تقليدي، لكنها ستكون نقطة تحول فارقة في تاريخ المنطقة.

وأشار "هجرس" فى تصريحات له، إلى أن مصر وتركيا تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة، منوها بأن الزيارة تؤكد حرص الرئيسين على حماية مصالح بلديهما بشكل كبير، مثمنا نجاح جهود الدبلوماسية المصرية فى استعادة العلاقات المصرية التركية رونقها من جديد.

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أن كل دول العالم سلطت أنظارها على زيارة الرئيس التركي لمصر، بعد غياب دام ١١ عاما، مشددا على أن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من الأمن الإقليمي والعالمي .

وأوضح “إننا سنشهد تعاون وتنسيق مشترك على كافة المستويات خلال الأيام المقبلة، سواء اقتصاديا أو لإحياء مسار السلام فى المنطقة، منوها بأن الرئيس التركي أعرب عن تطلع بلاده لزيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة”.

