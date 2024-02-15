اليوم.. مطارا "الغردقة ومرسى علم" يستقبلان 26 ألف سائح على متن 94 رحلة

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر، على مدار ساعات اليوم الخميس، قرابة 26 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

فيما يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات والعواصم الأوربية، قادمين على متن 68 رحلة طيران.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، قرابة 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 26 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 115 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار 26 رحلة من عدة دول مختلفها بينها 4 رحلات من بولندا، 3 رحلات من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من النمسا، واخرى من بلجيكا، وإنجلترا، 7 رحلات من ألمانيا، رحلتين من إيطاليا، ورحلة من هولندا.

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