الأوقاف تكشف عن جهودها بشأن تمكين المرأة 2023 / 2024

قامت وزارة الأوقاف بالعديد من الفعاليات والأنشطة خلال عام 2023 / 2024م، وذلك بهدف تحسين أوضاع المرأة المصرية وتمكينها وبناء قدراتها لتكون داعمًا لعملية التنمية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس: إن ذلك إطار اهتمامها بالمرأة وحرصها على الإسهام الجاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجاءت الأنشطة والفعاليات التي قامت بها وزارة الأوقاف لتحسين أوضاع المرأة المصرية على النحو التالي:-