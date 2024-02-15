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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأوقاف تكشف عن جهودها بشأن تمكين المرأة 2023 / 2024

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف
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قامت وزارة الأوقاف بالعديد من الفعاليات والأنشطة خلال عام 2023 / 2024م، وذلك بهدف تحسين أوضاع المرأة المصرية وتمكينها وبناء قدراتها لتكون داعمًا لعملية التنمية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس: إن ذلك إطار اهتمامها بالمرأة وحرصها على الإسهام الجاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وجاءت الأنشطة والفعاليات التي قامت بها وزارة الأوقاف لتحسين أوضاع المرأة المصرية على النحو التالي:- 

وزارة الأوقاف تحسين أوضاع المرأة المصرية المرأة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي