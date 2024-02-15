كاتب صحفي: زيادة مرتقبة في حجم الاستثمارات التركية بعد زيارة "أردوغان"

قال محمد الجالي، الكاتب الصحفي، إنَّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر أمس، وتوقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين وتعزيز التنسيق المشترك، يأتي في ظل تطوير العلاقات بين مصر وتركيا واستهداف زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 15 مليار دولار.

وأضاف الجالي، في تصريحاته لبرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ تطوير العلاقات المصرية التركية سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، للبعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم، خاصة في ظل تصاعد الأحداث والمخاوف من اتساع دائرة التهديدات والصراع في المنطقة.

وتابع أن العديد من القضايا ومجالات التعاون الموجودة بين مصر وتركيا، كما أنَّ مصر حالياً تعد الشريك التجاري الأول مع تركيا في أفريقيا، ونتوقع مزيد من الاستثمارات التركية سيتم ضخها في مصر الفترة المقبلة.

واستطرد: «تركيا تعرف قيمة مصر وثقلها وأهمية الاستثمار فيها، خاصةً بعد تطوير ملف الاستثمار لتحرص الأولى على تعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات كالطاقة والصناعات العسكرية والدفاعية، والتعاون بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة ككل».