اليوم.. طقس مائل للبرودة وسيول وأمطار متفاوتة الشدة على المحافظات

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وبارد على السواحل الشمالية الشرقية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما يتكون الثلوج ليلا على مرتفعات سانت كاترين.

ويشهد الخميس أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق شمال سيناء وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى 11 درجة للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7، وعلى جنوب الصعيد 24 العظمي والصغرى 9 درجات.