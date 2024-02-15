أسعار الذهب اليوم الخميس 15 فبراير 2024

تسيطر حالة من عدم الاستقرار والارتباك على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 15 فبراير 2024، استمرارا لحالة التذبذب التي تشهدها أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لزيادة الإقبال على الشراء من قِبل المواطنين كون الذهب أحد أهم أطوار الاستثمار الآمن ضد المخاطر، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وتوترات سياسية جعلت من الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو في الدول العربية والأجنبية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأوسع انتشارا وإقبالا في السوق المصرية) حوالي 3625 جنيها للبيع و3600 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى فئة بين الأعيرة المتطاولة في مصر) بداية اليوم الخميس حوالي 4142.75 جنيه للبيع و4114.25 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 3107.25 جنيه للبيع و3085.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2416.75 جنيه للبيع و2400 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى حوالي 2071.5 جنيه للبيع، و2057.25 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب “والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” في محلات الصاغة بداية اليوم إلى 29000 جنيه للبيع و28800 جنيه للشراء.

وسجل سعر الأونصة في البورصة العالمية البوم الخميس حوالي دولار للبيع 1990 دولارا للشراء.

تختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.