بايرن ميونخ يسقط خارج الديار أمام لاتسيو بدوري أبطال أوروبا

سقط فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء الأربعاء، في فخ الهزيمة أمام ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى البايرن، الهزيمة من لاتسيو خارج الديار في موقعة الذهاب بنتيجة 1-0، ليواصل الفريق الألماني نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما حاول لاعبو الفريقين في هز الشباك، وفشلت محاولاتهم بعد إهدار العديد من الفرص التهديفية.

وفي الشوط الثاني، تغير مسار اللقاء بعد إشهار حكم المباراة، البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 67 في وجه المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو لاعب بايرن ميونخ، ليحتسب ركلة جزاء نفذها بنجاح تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو في الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة، يتأجل حسم المتأهل بين بايرن ميونخ ولاتسيو إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى موقعة الإياب التي تجمع الفريقين يوم 5 مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري.