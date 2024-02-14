دوري أبطال أوروبا.. هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لاتسيو الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره لاتسيو بملعب الأولمبيكو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم البايرن أمام لاتسيو، رفقة توماس مولر، جمال موسيالا، وليروى ساني.

ويأمل البافاري في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، قبل مواجهة العودة أمام الفريق الإيطالي، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لاتسيو

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - رافائيل جوريرو

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - توماس مولر

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - جمال موسيالا.