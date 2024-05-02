السيسي يتسلم هدية تذكارية من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية

قدم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هايير العالمية، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الاحتفال بعيد العمال وافتتاح عددًا من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان.

وبدأت فعاليات احتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلاوة آيات من الذكر الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، قائلًا :"هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قُصَارَى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية".