مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة على طريق أبوسمبل بأسوان

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخران، فى حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس، مساء اليوم، الأربعاء، على طريق أبوسمبل جنوب أسوان، وتم التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على طريق أبوسمبل أسوان الدولى، بالقرب من الكيلو 175، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، وهما: "عمر مصطفى عمر، 30 سنة، ومحمود عبد المنعم طايع، 30 سنة"، وأصيب آخران، وهما: "عبد العزيز صالح سليم، 38 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومنصور سيد محمد، 52 سنة، مصاب باشتباه كسر بضلوع القفص الصدرى وكدمات".

تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.