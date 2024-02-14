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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة ستار

طرح ديو أصالة وأحمد سعد "سبب فرحتي".. فيديو

أصالة وأحمد سعد
أصالة وأحمد سعد
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طرح الفنانان أصالة وأحمد سعد ديو غنائي جديد جمهما بعنوان "سبب فرحتي"؛ وذلك تزامنًا مع عيد الحب، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "سبب فرحتي" من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو .

وتقول كلمات الأغنية:

"يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك.. 

أنت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

أنت اللي بيك احلو عمري

ومهما يجري أنا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك

أنا كنت مين قبل أما اشوف عينك وألين

قبل أما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي وأما بتضحكي بتحلي في عنيا السنين".
يذكر أن أحمد سعد طرح له مؤخرا أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني بعنوان"كده لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد.
https://youtu.be/EI2oxQd95z4?si=H3uLm5JIwFdDEBR_

أصالة احمد سعد سبب فرحتى