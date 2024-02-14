العثور على طالب مبلغ باختفائه مشطور لنصفين وملقى داخل مصرف بالدقهلية

توصل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية لهوية جثمان عثر عليه مقسوم لنصفين داخل شيكارة وملقي بمصرف بيحر التبن بالقرب من قرية النقعة التابعة للمركز، ليتبين أنها لطالب مبلغ غيابة منذ يومين.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعه، مأمور مركز شرطة بلقاس، بالعثور على جثة لشخص مشطوره لنصفين ومقيد اليدين، وملقى به بأحد المصارف بقرية النقعة.

انتقل وحدة ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس الى مكان الواقعة وبالفحص تبين ان الجثة لطالب مبلغ بغيابه يدعي" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما ومقيم النقعة.

وبسؤال والده مالك معرض للادوات المنزليه أكد انه ابلغ باختفاء نجله منذ يومين بعد قيام والدته بالاتصال به اثناء توجهه الى احد الدروس الخصوصية واطمئنت عليه.

ثم عاودت الاتصال به مرة اخرى فقام احد الأشخاص المجهولين بالرد مطالبا إياهم بمبلغ قدره 100 ألف جنيه من أجل إعادة نجلهم.

كلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث مركز بلقاس برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف ملابسات الحادث.تكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف المتهمين في الواقعه وملابسات الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.