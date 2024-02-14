"حبيبي "كليب جديد بالعربية للمطربة الإيرانية سحر اجدمساني

أطلقت المطربة الإيرانية المعارضة لنظام الملالي سحر اجدمساني كليب أغنيتها الجديدة "حبيبي" باللغة العربية فى "عيدالحب".

وكتبت سحر أجدمساني المقيمة فى برلين عبر حسابهاالرسمى على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " قائلة " أنها سعيدة بأغنيتها الجديدة التى تغني فيها باللغة العربية وتم اذاعتها فى اليوم يوم الفلانتين الموافق الأربعاء 14/2/2024 " على قناة الآن بدبي.

كما عبرت عن فخرها بالاحتفال بصدور أغنيتها الجديدة مع القناة، وتفاعل الجمهور العربي معها ، مشيرة أنها تغني بـ" 11 "لغة ولكن تعشق الغناء للجمهور العربي صاحب الذوق الفني الرفيع.

وللمطربة والفنانة الإيرانية "سحر أجدمساني" العديد من الألبومات باللغة الفارسية والإنجليزية.

وكذلك شاركت فى التمثيل بفيلم "أنا امرأة" الذى شارك في مهرجان الإقلاع السينمائي العالمي في لندن.