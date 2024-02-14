الرئيس العراقي ورئيس الوزراء يبحثان وجود التحالف في البلاد

عُقِد اجتماع بين الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، لبحث موضوع وجود التحالف الدولي في الأراضي العراقية، ونتائج اللقاءات التي جرت بين الطرفين بشأن هذا الأمر.

وأفاد بيان مجلس الوزراء العراقي، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، تم التأكيد في الاجتماع على دعم إجراءات الحكومة لإنهاء وجود التحالف في العراق والتحول إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف.

وذكر البيان أن الاجتماع شمل أيضًا مناقشة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتشاور للوصول إلى تفاهمات تسهم في حل مجموعة من المسائل والقضايا المشتركة بما يتماشى مع الدستور والقانون والمصلحة العليا للعراق.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستحقاقات الدستورية، وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، وتعزيز العملية الاقتصادية والتنموية في العراق.