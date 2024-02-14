النمسا تنتقد قرار روسيا بادراج رئيسة الوزراء الإستونية على قائمة المطلوبين

انتقد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم قرار روسيا بادراج رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس على قائمة المطلوبين في البلاد لقضية جنائية.

وقال شالينبرج، في تصريحات اليوم الاربعاء، إن إجراءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد رئيسة وزراء إستونيا تظهر نوعا من اليأس وهي قرارات مرفوضة تماما مثل قائمة الدول غير الصديقة التي اصدرتها روسيا وأدرجت النمسا بها.

وأوضح أن رد فعل كالاس كان هادئا خلال زيارتها الأخيرة إلى فيينا، حيث اتُهمت بتزوير التاريخ وإزالة الآثار السوفيتية وهي لم تأخذ الأمر على محمل الجد.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن رئيسة وزراء إستونيا ضمن الأشخاص الذين قاموا بأعمال عدائية ضد تاريخ روسيا.

ومن المعروف ان رئيسة وزراء إستونيا البالغة من العمر 46 عامًا تعتبر أحد أشد منتقدي روسيا ومن المؤيدين لأوكرانيا، وزارت يوم الخميس الماضي فيينا للمشاركة في حفل الأوبرا السنوي.