شراكة بين "أورنچ مصر" وGlide لتوفير حلول تنقل ذكية وصديقة للبيئة

أعلنت أورنچ مصر عن شراكة مع شركة تريدكو موبيليتي وعلامتها التجارية "Glide" لإطلاق مبادرة جديدة في السوق المصرية، تستهدف تشجيع المصريين على الاستفادة من حلول التنقل الكهربائية مصرية الصنع داخل المدن، والتي تشمل باقة من السكوترات والدراجات والمركبات الصديقة للبيئة بنسبة مكونات محلية الصنع تصل إلى 40% يتم تجميعها على خطوط الانتاج وبأيدي مصرية مما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري وتوفير ميزانية التنقل لدى للمستخدمين، كما يدعم البيئة والمناخ من خلال تطوير خيارات مستدامة ومبتكرة تمثل ثورة في مجال التنقل بمصر.

وأكد أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر، على حرص اورنچ الدائم في تقديم أفضل وأحدث العروض والحلول الذكية لعملائها من خلال خدمات حصرية جديدة بالتعاون مع Glide لتوفير حلول التنقل الكهربائية في المدن حيث سيتم عرض وإتاحة منتجاتها على موقع اورنچ الرسمي بجميع الموديلات المختلفة.

كما سيستفيد عملاء Orange PREMIER من ميزة التقسيط لمدة تصل إلى 24 شهرًا مع إمكانية استبدال نقاط الولاء للشراء وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات الخدمات المالية.

وأضاف أننا مستعدون للذهاب إلى أبعد نقطة في فهم وتلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بالابتكارات والحلول الذكية لمنحهم حياة أكثر جودة وراحة وأمان".

من جهته، قال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو موبيليتي "نحن متحمسون جدًا لشراكتنا مع اورنچ مصر حيث لا يعرض هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام وصديق للبيئة فقط، بل يمثل أيضًا علامة بارزة في رحلتنا كأحد المدافعين الرئيسيين عن حلول التنقل الذكية الصديقة للبيئة في مصر ومعًا نهدف إلى إحداث ثورة في الطريقة التي يتنقل بها الناس، مع تقليل تأثيرنا على البيئة".