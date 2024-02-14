الأغلى في التاريخ.. اتحاد جدة يغري محمد صلاح بعرض وراتب خيالي

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي اتحاد جدة السعودي يجهز عرضًا خياليًا لضم النجم المصري محمد صلاح من ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويغري الاتحاد السعودي، محمد صلاح للانضمام له في الميركاتو الصيفي القادم، بتقديم عرض خيالي وراتب خرافي؛ من أجل ارتداء قميص العميد في بعد نهاية موسمه الحالي مع الريدز.

وفشل اتحاد جدة في إقناع صلاح للانضمام إليه في الصيف الماضي، في ظل تمسك ليفربول بخدماته، لتعود المفاوضات من جديد خاصة مع نهاية عقد الفرعون المصري مع العريق البريطاني في صيف عام 2025.

وأفادت شبكة «ذا أثلتيك» البريطانية، بأن اتحاد جدة جدد رغبته في الحصول على خدمات محمد صلاح، بتجهيز عرضًا بقيمة 235 مليون يورو، لكي يفرط ليفربول في نجمه الأول.

كما أشارت الشبكة إلى أن محمد صلاح يحصل على راتب يصل إلى 85 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما يفوق ما يحصل عليه نجم المنتخب الوطني مع ليفربول بـ4 أضعاف.

ومع تقديم هذا العرض من الاتحاد السعودي، وفي حالة إتمام الصفقة، سيصبح محمد صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، ليتخطى قيمة صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بـ222 مليون يورو في عام 2017.