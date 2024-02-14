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الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمد صلاح يقترب من قيادة ليفربول أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
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اقترب النجم المصري محمد صلاح، من قيادة فريقه ليفربول أمام برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد صلاح إلى تدريبات ليفربول الجماعية في الساعات القليلة الماضية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

تعرض هداف الريدز إلى إصابة في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، وتحديدًا في مباراة الفراعنة أمام غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وسافر محمد صلاح إلى إنجلترا، لبدء فترة التأهيل والتعافي من الإصابة العضلية، وأدى تدريبات تأهيلية في صالة «الجيم» لمدة لا تقل عن أسبوعين، حيث غاب عن مباراة بيرنلي الأخيرة في البريميرليج.

وظهر الفرعون المصري في تدريبات الحمر الجماعية، استعدادًا لمواجهة برينتفورد المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب جتيش كوميونيتي.

وأكدت تقارير صحفية بريطانية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سيقحم محمد صلاح ضمن قائمة المباراة، وقد يجلس نجم المنتخب الوطني على مقاعد البدلاء في هذه المواجهة، ويشارك في دقائق معدودة بعد إصابته الأخيرة.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف حتى الآن، وللأخير له مباراة مؤجلة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر وفي رصيده 25 نقطة.

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