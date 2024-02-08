موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول المقبلة

اقترب النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في مباريات فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

لحقت الإصابة بنجم ليفربول محمد صلاح في مباراة منتخب مصر أمام غانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكد اتحاد الكرة أن إصابة صلاح بشد في العضلة الخلفية، تحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى 3 أسابيع.

ويواصل محمد صلاح التأهيل داخل صالة الجيم في نادي ليفربول للتعافي من الإصابة، ليقترب من العودة للملاعب من جديد.

وأكدت صحيفة «التايمز» البريطانية، أن هداف الريدز يؤدي تدريبات تأهيلية بصورة جيدة، عقب عودته إلى قلعة أنفيلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح يتعافى بشكل كبير من إصابته، لكن من المؤكد غيابه عن مباراة ليفربول المقبلة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وودع منتخب الفراعنة، منافسات كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بركلات الترجيح.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة بيرنلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.