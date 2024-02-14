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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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نائب المحافظ تسلم شهادات محو الأمية لـ45 دارسا من أهالى مدينة الحوامدية

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بتسليم 45 مواطن من أهالى مدينة الحوامدية شهادات محو الأمية بعد اجتيازهم امتحانات الدورة المنعقدة بديوان المدينة.

وأشارت “عبدالحليم” إلى أن الدورة تم عقدها لعدد 5 فصول دراسية بإجمالى 55 دارس من مواطنى المدينة وقام على شرح المواد والبرامج الخاصة بها مدرسين من موظفى المدينة ومحو الأمية وذلك بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأضافت أنه تم تنظيم قافلة إضافية لإختبار عدد من الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية، والتى تمكنت من استكتاب عدد 55 فرد كمرحلة أولى بالتنسيق مع إدارة محو الأمية بالحوامدية.  

حضر مراسم تسليم الشهادات هانى السيسى رئيس مدينة الحوامدية ومحمد عبدالرحمن مدير فرع تعليم الكبار بالجيزة، وذلك بحضور النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس النواب.

نائب المحافظ تسلم شهادات محو الأمية لعدد 45 دارس مدينة الحوامدية هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة شهادات محو الأمية