الأرصاد تكشف الظواهر الجوية غدا ومواقع سقوط الأمطار

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية غدا الخميس حتي الجمعة 16 فبراير، حيث يحدث انخفاض في درجات الحرارة علي كافة الانحاء ليسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء.

ونشاط رياح علي اغلب الانحاء مما يزيد من برودة الطقس، وتتراوح درجات الحرارة الصغري علي المدن الجديدة في القاهرة الكبرى من 8_9 درجات.

ويتكون الثلوج علي قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغري الي اقل من صفر درجة.

كما تسقط أمطار متفاوتة الشدة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

ويشهد الخميس 15 فبراير، أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد علي مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وامطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر

كما يشهد الجمعة 16 فبراير امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.