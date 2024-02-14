جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات واسعة داخل لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن "سلاح الجو بدأ بشن موجة واسعة من الغارات داخل لبنان".

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد موقع واي نت الإخباري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لـ"رد كبير" على وابل الصواريخ القاتل الذي أطلقه حزب الله على منطقة صفد في وقت سابق من صباح اليوم، والذي وصفه بأنه يعني أكثر من مجرد مهاجمة مصدر النار.

وقال عضو الكنيست يولي إدلشتين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إنه سيتم إبعاد حزب الله عن الحدود بطريقة أو بأخرى.

وأضاف "إما أن تكون هناك حرب شاملة ويتم إبعاد حزب الله ويتحمل مسؤولية النتائج في بيروت ولبنان، أو لن نسمح لهم برفع المستوى والرد بقوة، وسيتم نقلهم بعيدا عن الحدود”، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.