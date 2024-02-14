المصري يكشف موقف المصابين قبل مواجهة البلدية

كشف الجهاز الطبي بنادي المصري البورسعيدي، موقف اللاعبين المصابين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق الماضية أمام الجونة في الجولة الـ 12 والتى انتهت بالتعادل.

ومن المقرر أن يعود حسن علي إلى التدريبات الأسبوع المقبل بعد التعافي من إصابته بكدمة في الركبة وإسلام عطية الذي يعاني من شد بالعضلة الضامة، فيما يغيب محمد شحاتة حارس الفريق عن المباريات المقبلة، لحين التعافي، خاصة وأنه يعاني من شرخ في عظام أصبع اليد .

ويواصل فخر الدين بن يوسف برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في سمانة القدم.

ويخوض الثلاثي ايزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم برنامجهم التأهيلي لعلاج الأول من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة، والثاني من جزع في أربطة الركبة، والثالث الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي منذ ستة أشهر .

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة البلدية، في الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 20 فبراير.