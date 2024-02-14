بالأسماء.. 22 مصابا في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

تعرض 22 شخصا لإصابات متفرقة إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص في محافظة الدقهلية.

وفور تلقي إشارة من شرطة النجدة، انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على طريق تلبانه ومنشية صابر أبو علام.

وتم نقل المصابين البالغ عددهم 22 شخصا إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، حيث أصيبوا بكسور وارتجاجات وكدمات.

تضمنت قائمة المصابين العديد من السكان المحليين، بما في ذلك:

- السيدة طلبه عبد العاطي (62 عاما)

- محمد أحمد جمعة (60 عاما)

- هانم صبري عبده (55 عاما)

- السيد الشحات عبده محمد (35 عاما)

- سلوي عبد الهادي لطفي (45 عاما)

- عزيزة محمد التابعي (44 عاما)

- عبير عبد السلام محمد الحسين (45 عاما)

- فاطمة محمود عبد الله (40 عاما)

- وحيدة أحمد تاج الدين (51 عاما)

- هانم صبري عبده (55 عاما)

- عواطف عبد الحميد محمد أحمد (50 عاما)

- نعيمة علي عبده (44 عاما)

- أشجان حسني ذكي (45 عاما)

- مراد عبد السلام أبو المعاطي (45 عاما)

- رحاب محمد لطفي السطوحي (35 عاما)

- صفاء عبد اللطيف محمد (45 عاما)

- ياسر محمد السيد (48 عاما)

- هانم عبد العظيم إسماعيل محمد (41 عاما)

- توحه عبد الهادي طه عبده (40 عاما)

- حازم الإمام حسن (25 عاما)

- طارق محمد عبد اللطيف (24 عاما)

- محمود شعبان عبد الحليم (21 عاما)

- أدهم محمد السيد فرحات (11 عاما)

تم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأبلغت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والبدء في التحقيقات.