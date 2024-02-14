زراعة عين شمس تنظم ورشة عمل تحضيرية للملتقى التوظيفي 2024

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس ورشة عمل تحضيرية بكلية الزراعة جامعة عين شمس للملتقي التوظيفي المقرر انعقادة في يومي (25 – 26 فبراير 2024)، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة ، وتحت إشراف أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، لمياء مصطفى رضوان منسق مركز التوظيف ومسؤل رابطة الخريجين بكلية الزراعة .

وعقد مركز التوظيف ورشة عمل تحضيرية صممت خصيصا لطلاب كلية زراعة بمختلف تخصصاتهم الأكاديمية والعلمية.

وجاءت الورشة بهدف تعريف الطلاب على الملتقي التوظيفي المنظم من قبل مركز التوظيف والأنشطة العملية وفرص التدريب والتوظيف لطلاب كلية الزراعة.

قام فريق مركز التوظيف بتعريف الطلاب على برامج المركز المختلفة وتعريفهم على برامج قسم الإرشاد المهني وقسم التعلم عبر التجربة كونها برامج مصممة خصيصا للعمل علي مهارات الطلاب التي تؤهلهم لسوق العمل وتساعدهم علي تطوير قدراتهم ومهاراتهم بشكل عملي، حيث يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها.