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الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

اليوم.. فارس كرم يحيي حفل عيد الحب في لوس أنجلوس

فارس كرم
فارس كرم
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يستعد الفنان فارس كرم لإحياء حفل غنائي اليوم الأربعاء، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب ضمن جولته الغنائية في أمريكا، وذلك في ولاية لوس أنجلوس.

وخلال الفترة الماضية أحيا فارس مجموعة من الحفلات في الولايات نيو جيرسي، جاكسونفيل، وديترويت.

يشار إلى أن فارس طرح آخر ألبوماته بعنوان "فارس كرم 2023"، ومن أغانيه"يسقط كل حدا"، من كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج  جاد شويري.

وأغنية "عالسريع" من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ، و"عالمُرة" من كلمات وألحان أحمد عبد النبى وتوزيع عمر صباغ، أما رابع أغنيات الألبوم جاءت بعنوان "بلوك" وهى من كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ.

فارس كرم حفل عيد الحب