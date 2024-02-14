روسيا: إسقاط 63 مسيرة أوكرانية فوق دونيتسك وخيرسون وزابوروجيا

أعلن الجيش الروسي، أمس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 63 مسيّرة أوكرانية في منطقة دونيتسك، وفي كل من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، بالتزامن مع تمكن قواته من اختراق الدفاعات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا.

وتمكن الجيش الروسي خلال الأيام القليلة الماضية من تحقيق تقدم مهم في المدينة الواقعة إلى الشمال من دونيتسك، من الشمال والشرق والجنوب. غير أن التقدم الأبرز خلال اليومين الماضيين كان تقدم القوات الروسية إلى البحيرة الزرقاء (أو بحيرة مقلع الحجارة) ومنها إلى وسط المدينة والسيطرة على خطوط السكك الحديدية والمنازل الصيفية بينهما، ثم انتقاله إلى أقصى غرب المدينة، حيث طريق الإمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية في المربع التاسع، وهي المنطقة شبه الحصينة في المدينة، كما أنها مقر الحامية الأوكرانية الرئيسي فيها، حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وبسيطرته على مصنع مواد البناء وطريق الإمداد الرئيسي، يفصل الجيش الروسي منطقة مصنع الفحم في شمال المدينة، حيث تتمركز قوات أوكرانية كبيرة، عن جنوبها، حيث مقر الحامية الأوكرانية الرئيسي، فيما يتواصل الضغط على القوات الأوكرانية من الجنوب والجنوب الغربي.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه طلب من القوات الأوكرانية الانسحاب من المدينة خشية وقوعها في دائرة الحصار، خصوصًا وأن القوات الروسية تقدمت إلى الجنوب الغربي من أفدييفكا، نحو طريق رئيسي يمكن استغلاله كطريق آخر للإمداد للقوات الأوكرانية.