فوز الأهلي والزمالك في أولى جولات دور الـ8 لتصنيف دوري رجال الطائرة

أسدل الستار منذ قليل على الجولة الأولى، من دور الـ 8 للتصنيف بدوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023/2024، والتي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، والتي تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وشهدت منافسات الجولة الأولى فوز الأهلي على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0، فيما فاز الزمالك على بتروجت بنتيجة 3/0 أيضًا.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بنتيجة 3/2، وفاز سبورتنج على طلائع الجيش بنتيجة 3/1.

فيما تقام الجولة الثانية غدًا الأربعاء بلقاءات بين كلا من، طلائع الجيش مع سبورتنج الساعة الثانية ظهرًا، وسموحة مع الاتحاد السكندري، الساعة الرابعة، وبتروجت مع الزمالك الساعة السابعة، وإيسترن كومباني مع الأهلي في الساعة التاسعة مساءً.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين في كل مجموعة تصنف في المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثاني، على أن يقام يوم الخميس 15 فبراير الجاري، قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاي أوف".