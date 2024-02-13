الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يتجاهل النداءات الدولية ويستمر في قصفه لرفح

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، إن الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل النداءات الدولية ويستمر في قصفه لمنطقة رفح، مما أدى إلى تزايد عمليات القتل الميداني والجماعي للفلسطينيين، خاصة في شرق رفح.

وأوضح عبده في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مستشفى "ناصر" في خان يونس يتعرض لحصار مفروض وعمليات إطلاق نار مباشر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن نقل الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة دون إنهاء تواجد الاحتلال الإسرائيلي والسماح بشكل كامل لإدخال المساعدات.

وفي وقت سابق من فجر يوم أمس الاثنين، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي النازحين الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد العشرات، نصفهم من الأطفال. وتزايدت المطالبات الدولية لمنع إسرائيل من مخططها الخطير لاقتحام رفح الفلسطينية، التي تضم حوالي 1.5 مليون لاجئ فلسطيني نزحوا من بيوتهم وأراضيهم في شمال غزة ووسطها وجنوبها بحثًا عن ملاذ آمن.