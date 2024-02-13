ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يتجاهل النداءات الدولية ويستمر في قصفه لرفح

جانب من القصف الإسرائيلي
جانب من القصف الإسرائيلي لرفح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، إن الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل النداءات الدولية ويستمر في قصفه لمنطقة رفح، مما أدى إلى تزايد عمليات القتل الميداني والجماعي للفلسطينيين، خاصة في شرق رفح.

وأوضح عبده في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مستشفى "ناصر" في خان يونس يتعرض لحصار مفروض وعمليات إطلاق نار مباشر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن نقل الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة دون إنهاء تواجد الاحتلال الإسرائيلي والسماح بشكل كامل لإدخال المساعدات.

وفي وقت سابق من فجر يوم أمس الاثنين، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي النازحين الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد العشرات، نصفهم من الأطفال. وتزايدت المطالبات الدولية لمنع إسرائيل من مخططها الخطير لاقتحام رفح الفلسطينية، التي تضم حوالي 1.5 مليون لاجئ فلسطيني نزحوا من بيوتهم وأراضيهم في شمال غزة ووسطها وجنوبها بحثًا عن ملاذ آمن.

الاحتلال الإسرائيلي رفح خان يونس