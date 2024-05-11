فى الذكرى الثانية لاغتيالها.. كتب وثقت مسيرة شيرين أبو عاقلة

تمر اليوم الذكرى الثانية لاستشهاد المراسلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، حيث تم اغتيالها أمام اعين الكاميرات من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلى، فى 11 من مايو عام 2022، مخترقًا للقوانين والاعراف الدولية.

وهناك كتب وثقت سيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تستعرضها "البوابة نيوز" فى السطور التالية:

ذلك الصوت: شيرين أبو عاقلة صوت حكى قصة شعب

يأتى هذا الكتاب الذى وثقت فيه الكاتبة ماجدة أيمن، حياة الشهيدة الصحفية شيرين أبوعاقلة، حيث يدور حول علاقة الكاتبة بشيرين أبوعاقلة والتي بدأت بعد موت الأخيرة، وتسرد أن الموت هنا لم يكن موتًا حقيقيا وإنما مجازيا، وشيرين باقية وستظل.

شيرين أبو عاقلة.. قصص وأسرار

سرد فيه الصحفي والأكاديمي الدكتورمحمود الفطافطة، بالعديد من العناوين والمحاور الاساسية فى 242 صفحة من القطع المتوسط، ،تفاصيل اللقاء الاخير، وعملية الاغتيال بالتفصيل، وتغطية الاعلام الاسرائيلى لواقعة الاغتيال، وردور الافعال العربية والدولية، حيث جاء الكتاب عن تجمع " باحثون بلا حدود، والذى صمم غلافه الصحفي يوسف الكرنز.

شيرين أبو عاقلة: سيرة صحفية

يشكل الكتاب ترسيخا لممارسة مهنية وأخلاقية انتهجتنها الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة طوال مسيرتها الممتدة لربع قرن، ويتتبع الكتاب المنهجية المتبعة في تحليل تقارير شيرين أبو عاقلة.

الجدير بالذكر ان العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية وصفحات التواصل الاجتماعي تناولت مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لإعلان استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال محاولات إسعافها داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين الفلسطينية، والتي نقلت إليه في حالى خطيرة بعد إصابتها برصات حية في الرأس خلال استهدافها من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.