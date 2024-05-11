انتابته حالة هيسترية.. عاطل يطعن ابنته وزوجته ووالده في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بطعن زوجته وابنته ووالده بعدما انتابته حالة هيسترية داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام عاطل بالتعدي بسلاح أبيض على أسرته والتسبب في اصابتهم داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على سيدة ثلاثينية مصابة ب10 طعنات متفرقة وابنتها 9 سنوات مصابة بطعنة في الوجة ووالد زوجها مصاب بطعنة نافذة وحالتهم العامة سيئة جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المصابة الأولي وراء إرتكاب الواقعة حيث انتابته حالة هيسترية وقام بالتعدي بسلاح أبيض على زوجته وابنته ووالده.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.