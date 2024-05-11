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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استمرار حبس عصابة تنقيب عن الآثار في المعصرة

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب الغير مشروع عن الآثار بمنطقة المعصرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أربعة أشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بعقار ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، أثناء قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار المُشار إليه، وتبين وجود “حفرة بقطر 2 متر – وعمق 11 مترا- الأدوات المستخدمة”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

15 يوما استمرار حبس التنقيب عن الآثار شرطة المعصرة