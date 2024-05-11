استمرار حبس عصابة تنقيب عن الآثار في المعصرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب الغير مشروع عن الآثار بمنطقة المعصرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أربعة أشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بعقار ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، أثناء قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار المُشار إليه، وتبين وجود “حفرة بقطر 2 متر – وعمق 11 مترا- الأدوات المستخدمة”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.