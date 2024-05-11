إحالة أوراق طالب اعتدى جنسيًا على طفلة في شبرا الخيمة للمفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثانية، إحالة أوراق طالب لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لإتهامه بالإعتداء جنسيا علي طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، بعد أن إستدراجها إلى مسكنه بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود وشيرين صلاح حمدي ومحمود أبو اليزيد جاب الله وكيل النيابة أحمد حمصي وأمانة السر هاني خطاب.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23681 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3654 كلي لسنة 2023 جنوب بنها، تتهم النيابة العامة لـ "مصطفى ح م" 25 سنة طالب، ومقيم منشية عبد المنعم رياض أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 18/5/2023 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليها "فاطمة م ص" التي لم يبلغ عمرها ثماني عشرة سنة - بأن استدرجها إلى مسكنه مستغلاً صغر سنها وحداثة سنها وسهولة إغوائها، مستترًا بها عن أعين المارة فتمكن بتلك الوسيلة من خطفها وكان ذلك بقصد إبعادها عن ذويها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان - واقع الطفلة المجني عليها "فاطمة م ص" والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بأن حسر عنها ملابسها وطرحها أرضاً وقام بالإعتداء عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت "منى م م" 40 سنة، ربه منزل ومقيمة الأميرية القاهرة، أنه عقب مشادة كلامية بينها وبين والدتها قامت بالتواصل مع المتهم عبر تطبيق "السناب شات" والذي استدرجها إلى منزله بإقناعها بالتقابل معه، وعليه قامت بالتوجه إلى منزله الكائن بدائرة قسم شبرا أول، وفور دلوفها إلى منزله فوجئت بقيام المتهم بصفعها عدة صفعات على وجهها مما أدى إلى غيابها عن الوعي وما أن استيقظت حتى وجدت انه اعتدى عليها جنسيا وتبين وجود دماء، وقررت أن قصد المتهم التعدي عليها جنسيا و استدراجها.

وأكد تحريات المباحث، بقيادة "أحمد خ ع" نقيب شرطة معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بأن تحرياته النهائية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهم بمواقعة المجني عليها حال كونه على علم بحداثة سنها ومستغلا ذلك في إستدراجها إلى محل سكنه وعزي قصده مواقعتها.