تعرف على تشكيل بلدية المحلة في مواجهة الأهلي

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز فى اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل علي إستاد المحلة.

تشكيل بلدية المحلة في مواجهة الأهلي:



استقر المدير الفني لفريق بلدية المحلة على التشكيل الآتي:

حارس المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ - محمد رجب - نور الزمان زموري - أحمد رضا.

خط الوسط: ماجد هاني - مؤمن راضي - إينوك بنجامين

خط الهجوم: أحمد عتمان - وحيد محسن - محمد أميسي.

ويستضيف بلدية المحلة، منافسه الأهلي، على ستاد المحلة، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.