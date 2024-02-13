مجراية تطلق الدورة السادسة لمعرض ملوي للكتاب

أعلنت مؤسسة مجراية عن إطلاق النسخة السادسة من معرض ملوي للكتاب، حملت تلك الدورة شخصية الموسيقار والفنان الراحل "عمّار الشريعي" في الفترة من 29 فبراير إلى 9 مارس، تأتي تلك الدورة بالتعاون مع معهد جوتة في القاهرة من خلال برنامج خارج حدود العاصمة، وعن تفاصيل برنامج المعرض يقول "مينا يسري" مؤسس بمجراية، بأن البرنامج متنوع ما بين الحفلات والندوات وعروض الأفلام والمسرح، تأتي في افتتاح المعرض حفلين لمركز مدخت فوزي لفنون العصا، وفريق كورال جمعية الصعيد من أغاني عمار الشريعي.

والندوات تبدأ في 1 مارس مع الكاتب والشاعر "أحمد عطالله" كما يستضيف الكاتب "أحمد أبو خنيجر" الكاتبتان "تيسير النجار" و" جمالات عبداللطيف" في ندوة عن الأدب النسائي في الصعيد، ويستضيف "حماده زيدان" مؤسس مجراية صانع المحتوى "محمد طاهر" و"يوسف إبراهيم" في ندوة خاصة عن كتاب "فيلم في الخمسينة".

أما عن ختام المعرض فسيكون مع العرض المسرحي الذي يُعرض لأول مرة عن سيرة "عمار الشريعي" والعرض من تأليف الشاعر والكاتب المسرحي "عبدالرحمن بخيت" ورؤية مسرحية وإخراج الفنان "أسامة طه".

وتابع يسري أن المعرض اختار في دورته هذا العام الكتب المستعملة نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الكتب الجديدة.